Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı - Haberler
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Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi için tören düzenlendi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken Pkk'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki İşçi için tören düzenlendi.

Bingöl'de hastaneden alınan Emrullah Anşin (40) ve Ömer Faruk Kaya'nın (31) cenazeleri, Hükümet Konağı önüne getirildi.

Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu.

Şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki mezarlıklara uğurlandı.

'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganının atıldığı törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve vatandaşlar katıldı.

Anşin'in 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuk babası, Kaya'nın ise yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 11.00 sıralarında Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Anşin ve Kaya şehit olduğunu bildirmişti.

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haber | PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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