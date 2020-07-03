Bingöl'de orman yangını Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yanında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yanında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Doğanca köyü sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yüksek gerilim hattından çıktığı öne sürülen yangını fark eden köy sakinleri, durumu orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre de bölgeye hareket eden ekipler, olay yerine ulaşarak yangına müdahele etti.

Yangın,daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürülürken, 7 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA