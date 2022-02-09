Bingöl'de karla kaplı alanlar havadan görüntülendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.

Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Kentteki dağlar, Ulu Cami ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.

Karlı dağların zirvesinde oluşan sis ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi, drone ile görüntülendi.

Bu arada kardan dolayı merkeze bağlı 1 köy ile ilçelerden Adaklı, Genç ve Yayladere'de birer köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.