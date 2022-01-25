Jandarma, yolu kapalı mahalledeki yaşlı adamı sağlık merkezine ulaştırdı - Haberler
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Jandarma, yolu kapalı mahalledeki yaşlı adamı sağlık merkezine ulaştırdı

AA / Metin Dere - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 84 yaşındaki astım hastası, jandarma ekiplerince sağlık merkezine ulaştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 84 yaşındaki astım hastası, jandarma ekiplerince sağlık merkezine ulaştırıldı.

Kabaoluk Mahallesi'nde yaşayan astım hastası Mehmet Şerif Alkış, nefes almakta güçlük çekince yakınları durumu Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekipleri yürütülen çalışma sonucu evine ulaştığı Alkış'ı, Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Jandarma, yolu kapalı mahalledeki yaşlı adamı sağlık merkezine ulaştırdı

Jandarma, yolu kapalı mahalledeki yaşlı adamı sağlık merkezine ulaştırdı

Jandarma, yolu kapalı mahalledeki yaşlı adamı sağlık merkezine ulaştırdı

AA / Metin Dere - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Yedisu, Bingöl, Güncel, Haber

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