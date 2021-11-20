Bingöl'de inşaatın 7. katından düşen işçi yaşamını yitirdi - Haberler
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Bingöl'de inşaatın 7. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de inşaatın 7. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Bingöl'de çalıştığı inşaatta 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çalıştığı inşaatta 7. kattan düşen İşçi hayatını kaybetti.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hacı Tunç (48), bir tahtadaki çiviye çekiçle vurmak istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Tunç'un cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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