Bingöl'de ilk kez Koroner Anjiyografi Ünitesi Açıldı



Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL Devlet Hastanesi'nde ilk kez Koroner Anjiyografi ünitesi açılırken, ünitede 3 günde 12 hasta tedavi edildi. Ünitenin açıldığı ilk gün 4 hastaya anjiyo yapıldı.



Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Bayındır, Devlet Hastanesi'nde kurulan anjiyografi ünitesini ziyaret etti. Bayındır'ın ziyaretine, hastanede Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktorlar Meryem Kara, Murat Harman, Murat Gök, Mert Evlice ve Muhammed Süleymanoğlu eşlik etti. Yapılan operasyonlar hakkında doktorlardan bilgi alan Bayındır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada kentte anjiyografi ünitesinin eksikliğinden dolayı çevre illere sevklerin olduğunu, açılan ünite ile sevklerin önemli ölçüde azalacağını söyledi. 3 günde 12 hastaya anjiyo işlemi uygulandığını aktaran Bayındır, "Bingöl Devlet Hastanesi Koroner Anjiyografi ünitemizi 5 Temmuz tarihinde açtık. Bu Bingöl için iyi bir hizmet. Açtığımız ilk gün 4 hastamıza anjiyo yaptık. Bugün itibariyle 12 hastamıza başarılı bir şekilde anjiyo yapıldı. Bu anjiyolardan 4'ü, hastanemize kalp krizi ile başvuran hastalardı. 5 kişilik kardiyoloji uzmanlarından oluşan ekibimiz var. Doktorlarımız da kendi branşlarında son derece başarılılar. Bundan sonra kalp krizlerini il dışına sevk etmeyeceğiz."diye konuştu.



Daha önce ayda Devlet Hastanesi'nden çevre illere anjiyo işlemi için 190 hastanın sevk edildiğini açıklayan Bayındır, "Kalp hastalıkları, ülkemizde sıkça rastlanan hastalıklardan bir tanesidir. Maalesef sonucu ölümle biten hastalıklardan biridir. İlimizde bugüne kadar bir eksiklik olan Anjiyo ünitesini açmış bulunmaktayız. Daha önce ayda ortalama 190 hastamız anjiyo işlemi için çevre illere sevk ediliyordu. Hemen her gün bir hastamızda da kalp krizi nedeniyle acil şartlarda ambulanslarla il dışına sevk yapılıyordu. Ortalama ayda il dışına acil kalp krizi nedeniyle de 30 hasta sevkimiz olurdu. Ancak Anjiyografi ünitemizin açılmasıyla artık kalp krizlerine yerinde müdahale edebileceğiz. 3 gün içerisinde 12 hastamıza Anjiyo işlemi uygulandı. Yapılan anjiyolarda bu güne kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık."



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