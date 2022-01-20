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Bingöl'de ilçeler de beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik - Haberler | Güncel

Bingöl'de ilçeler de beyaza büründüBİNGÖL Bingöl'ün Yedisu, Karlıova ve Solhan ilçeleri yoğun kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de ilçeler de beyaza büründü

BİNGÖL Bingöl'ün Yedisu, Karlıova ve Solhan ilçeleri yoğun kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.

Bingöl merkezin yanı sıra ilçelerde de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'ün kuzey ilçeleri Yedisu ve Karlıova'da kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, ilçeler tamamen beyaza büründü.

Yine kar yağışının etkili olduğu Solhan ilçesinde de esnaflar işyerinin önünü temizlerken, karayolları ekipleri de D-300 karayolunda karla mücadele çalışmasına başladı.

Bingöl'de ilçeler de beyaza büründü

Bingöl'de ilçeler de beyaza büründü

Bingöl'de ilçeler de beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik - Son Dakika Haberleri

Karlıova, Bingöl, Yedisu, kar, Güncel, Haber

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