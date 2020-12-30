Bingöl'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi
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Bingöl'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi

30.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:11
Bingöl'de

Bingöl polisi, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında aileleri bilgilendirdi.

Bingöl polisi, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında aileleri bilgilendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki alışveriş merkezinin önünde stant kuruldu. Kurulan stantta emniyet görevlileri, madde kullanımı ile mücadelede annenin önemi, madde kullanımı ile mücadelede ailelerin neler yapabilecekleri ve madde kullanan kişilerin belirtileri konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Uyuşturucu madde satıcıları ve kullanan şahıslara karşı kararlılıkla yürütülen çalışmaların devam edeceği de bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi
Bingöl'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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