Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle yarın kapalı olacak.

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle yarın kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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