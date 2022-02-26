BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de binlerce vatandaş Hesarek Kayak Festivali'ne akın etti

BİNGÖL - Bingöl'de 5'incisi düzenlenen Hesarek Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kayak merkezinin alanını dolduran binlerce vatandaş halay ve konserler eşliğinde eğlendi.

Bingöl Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen ancak pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Hesarek Kayak Festivali'nin 5'incisi düzenlendi. Merkez Dikme köyündeki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen binlerce vatandaş, halaylar, kayak ve konserler eşliğinde doyasıya eğlendi. Soğuk havada misafirlerini unutmayan Bingöl Belediyesi, sucuk ekmek ve çorba ikramında da bulunarak vatandaşların dolu dolu bir gün geçirmesini sağladı.

Konserler öncesi açılış konuşması yapan Bingöl Belediyesi Başkanı Erdal Arıkan, " Büyük bir coşku içinde, huzur ortamında yaptığımız 5'inci Hesarek Kayak Festivalinin birlik beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Hesarek Kayak tesisleri pistleriyle, mekanik tesisleriyle, ulaşım imkanlarıyla, konaklama imkanlarıyla ve ilimiz merkezine yakın olması nedeniyle burayı tercih sebebi yapıyor. Kayak tesislerimizin özellikle gelişmeye çok müsait olması ve yeni yaptığımız Master planı kapsamında yeni pistlerin eklenmesi, uzatılması çok daha keyifli ve konforlu ortamı beraberinde getirecektir" dedi.

Huzur ve güven ortamıyla festivallerin coşkuyla kutlandığını söyleyen Vali Kadir Ekinci, "Geçmiş dönemlerde 'Dünyanın renkleri Bingöl'de buluşuyor' sloganıyla çeşitli festivaller yapmıştık ve binlerce ziyaretçiyi burada ağırlama imkanı bulmuştuk. Bugün görüyorum ki her geçen günden daha coşkuyla festivallerimizi kutluyoruz. Bunun da sebebi bölgede yayılan huzur ve güven ortamıdır. Bu güven ve huzur ortamı birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik anlayışı içinde bizi bir araya getiriyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Huzurun olmadığı bir yerde hiçbir şey olmuyor"

Huzur ve güven ortamına değinen TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise, "Huzurun olmadığı bir yerde hiçbir şey olmuyor, güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Huzur ve güven ortamı yaşam kalitemiz açısından da, kalkınmamız açısından da vazgeçilmez önemde. Gençlerimize hem daha iyi bir yaşam ortamı hem de iş, istihdam ortamı sağlama bakımından çok kıymetlidir huzur ortamı. Aynı şekilde doğuda, güneydoğuda, Bingöl'ümüzde son dönemlerde çok ciddi bir hareketlilik var. Pandemi sonrası yeni yatırımlarla, yeni faaliyetlerle yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

Kayak yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verilirken, Festival Gribin grubunun konserinin ardından sona erdi.

Etkinliğe Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve kurum amirleri de katıldı.