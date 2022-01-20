Bingöl'de başıboş gezerken yakalanan pitbull barınağa gönderildi

Bingöl'de jandarma ekipleri, başıboş gezen pitbull cinsi köpeği belediyenin geçici hayvan barınağına teslim etti.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri, başıboş gezen pitbull cinsi köpeği belediyenin geçici hayvan barınağına teslim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ilıcalar Beldesi Elmalı köyünde başıboş pitbull cinsi köpeğin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirledi.

Jandarmanın, Bingöl Belediyesi ekiplerinin desteğiyle yakaladığı köpek, geçici hayvan barınağına teslim edildi.