Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde tırtıllar, istila ettikleri ormanlık alan, bitki örtüsü ve meyve ağaçlarında yaprak bırakmadı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde tırtıllar, istila ettikleri ormanlık alan, bitki örtüsü ve meyve ağaçlarında yaprak bırakmadı.

Yedisu'da ilkbaharda ortaya çıkan çam kese tırtıllarının özellikle meyve ağaçları ve sebze fidelerine verdiği zarar nedeniyle çiftçiler mağduriyet yaşıyor.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İlçin, AA muhabirine, bu yıl farklı tür popülasyonların artmasını beklediklerini söyledi.

İlçin, tırtılların sonraki süreçte kelebeğe veya güveye dönüşme durumu olduğunu dile getirerek, "Bunların ağız yapıları ısırıcı, çiğneyici. Ergin dönemde sokucu, emici ağız yapısına dönüşüyorlar. Farklı larva döneminde çok daha ciddi anlamda bitkisel ürünlere zarar veriyorlar. Bu anlamda bir artış gözlemlenmesi olağan dışı bir durum." dedi.

Bunun incelenmesi gerektiğini belirten İlçin, iklim değişikliği ve kontrolsüz ilaç kullanımının da buna etken olabileceğine işaret etti.

"Öncelikle biyolojik mücadele ajanları çok önemli"

Tırtıl istilasının ileride daha büyük sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunan İlçin, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda öncelikle biyolojik mücadele ajanları çok önemli. 'Doğal düşmanlar.' diyoruz bunlara. Bazı yararlı böcek ve farklı canlılar, daha yumurta aşamasındayken yayılım göstermeden tırtılı etkisiz hale getiriyor. Örneğin keklikler ve leylekler bunun içerisinde. Saka kuşları da çok önemli. Ancak biyolojik mücadele ajanlarından kekliklerin bölgemizde de avcılar tarafından çok ciddi şekilde avlandığını görüyoruz. Son dönemde keklik sayısında azalma var. Bunun ciddi bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."

"Bu türlere karşı canlı varlıklar ya da çevre dostu ilaç kullanılması gerekiyor. Çok daha geniş alanlara tırtıllar yayılırsa çok ciddi anlamda ürünlere zarar verir." diyen İlçin, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi.

İlçin, kimyasal ilaçların ekolojik dengeyi bozduğuna işaret ederek, "Tırtıllar sonraki yıllarda daha dirençli hale geliyor ve sayıları çok daha fazla ortaya çıkıyor. Ekolojik denge bozulduğunda, örneğin tırtılla beslenen yararlı böcekler ve diğer canlılar etkisiz hale getirildiğinde, sayıları ciddi azalma gösterdiğinde tırtıl yumurtalarında ciddi artış gözlenecektir." ifadelerini kullandı.

Yedisu'da çiftçilik yapan Ferdi İsen ilçede 3-4 yıldır tırtıl istilası yaşandığını belirtti.

Tırtılların araziye ve ağaçlara zarar verdiğini dile getiren İsen, "Bahçelerimizi yerle bir ettiler, zararımız çok büyük. Tabiatımız da büyük zarar gördü. Yetkilerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere