Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı

Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde tırtıllar, istila ettikleri ormanlık alan, bitki örtüsü ve meyve ağaçlarında yaprak bırakmadı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde tırtıllar, istila ettikleri ormanlık alan, bitki örtüsü ve meyve ağaçlarında yaprak bırakmadı.

Yedisu'da ilkbaharda ortaya çıkan çam kese tırtıllarının özellikle meyve ağaçları ve sebze fidelerine verdiği zarar nedeniyle çiftçiler mağduriyet yaşıyor.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İlçin, AA muhabirine, bu yıl farklı tür popülasyonların artmasını beklediklerini söyledi.

İlçin, tırtılların sonraki süreçte kelebeğe veya güveye dönüşme durumu olduğunu dile getirerek, "Bunların ağız yapıları ısırıcı, çiğneyici. Ergin dönemde sokucu, emici ağız yapısına dönüşüyorlar. Farklı larva döneminde çok daha ciddi anlamda bitkisel ürünlere zarar veriyorlar. Bu anlamda bir artış gözlemlenmesi olağan dışı bir durum." dedi.

Bunun incelenmesi gerektiğini belirten İlçin, iklim değişikliği ve kontrolsüz ilaç kullanımının da buna etken olabileceğine işaret etti.

"Öncelikle biyolojik mücadele ajanları çok önemli"

Tırtıl istilasının ileride daha büyük sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunan İlçin, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda öncelikle biyolojik mücadele ajanları çok önemli. 'Doğal düşmanlar.' diyoruz bunlara. Bazı yararlı böcek ve farklı canlılar, daha yumurta aşamasındayken yayılım göstermeden tırtılı etkisiz hale getiriyor. Örneğin keklikler ve leylekler bunun içerisinde. Saka kuşları da çok önemli. Ancak biyolojik mücadele ajanlarından kekliklerin bölgemizde de avcılar tarafından çok ciddi şekilde avlandığını görüyoruz. Son dönemde keklik sayısında azalma var. Bunun ciddi bir etkisinin olduğunu düşünüyorum."

"Bu türlere karşı canlı varlıklar ya da çevre dostu ilaç kullanılması gerekiyor. Çok daha geniş alanlara tırtıllar yayılırsa çok ciddi anlamda ürünlere zarar verir." diyen İlçin, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi.

İlçin, kimyasal ilaçların ekolojik dengeyi bozduğuna işaret ederek, "Tırtıllar sonraki yıllarda daha dirençli hale geliyor ve sayıları çok daha fazla ortaya çıkıyor. Ekolojik denge bozulduğunda, örneğin tırtılla beslenen yararlı böcekler ve diğer canlılar etkisiz hale getirildiğinde, sayıları ciddi azalma gösterdiğinde tırtıl yumurtalarında ciddi artış gözlenecektir." ifadelerini kullandı.

Yedisu'da çiftçilik yapan Ferdi İsen ilçede 3-4 yıldır tırtıl istilası yaşandığını belirtti.

Tırtılların araziye ve ağaçlara zarar verdiğini dile getiren İsen, "Bahçelerimizi yerle bir ettiler, zararımız çok büyük. Tabiatımız da büyük zarar gördü. Yetkilerden yardım bekliyoruz." dedi.

Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı
Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı
Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı
Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de ağaçları istila eden tırtıllar zarara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:04:36. #1.16#

title