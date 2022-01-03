Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
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Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldıBİNGÖL Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğine çıkan kedi, görevliler tarafından kurtarıldı.

ADAKLI, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

BİNGÖL Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğine çıkan kedi, görevliler tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Döşlüce Mahallesinde bulunan 9 metrelik elektrik direğine (Ağaç) kedi tırmandı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu elektrik şirketine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla kediyi tırmandığı elektrik direğinden sağlıklı bir şekilde kurtarmayı başardı.

Ağaçtan indirilen kedi bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bingöl'de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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