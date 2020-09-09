Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

09.09.2020 22:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:03

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4,2 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4,2 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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