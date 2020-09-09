Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4,2 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4,2 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.