Bingöl'de 205 öğrenciye tablet
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Bingöl'de 205 öğrenciye tablet

03.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:40
Bingöl'de 205 öğrenciye tablet

BİNGÖL Kültür, Tarih ve Tanıtım Doğa Derneği'nin başlattığı 'İnternetsiz ev, tabletsiz öğrenci kalmasın' kampanyası kapsamında, Karlıova ilçesinde eğitim gören 205 öğrenciye tablet dağıtıldı.

BİNGÖL Kültür, Tarih ve Tanıtım Doğa Derneği'nin başlattığı 'İnternetsiz ev, tabletsiz öğrenci kalmasın' kampanyası kapsamında, Karlıova ilçesinde eğitim gören 205 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Bingöl Kültür, Tarih ve Tanıtım Doğa Derneği, uzaktan eğitim alan öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'İnternetsiz ev, tabletsiz öğrenci kalmasın' kampanyası başlattı. İstanbul'da faaliyet gösteren Viranşehir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de desteğiyle toplanan 205 tablet, düzenlenen törenle Karlıova'daki öğrencilere dağıtıldı.

Viranşehir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Poyraz, öğrencilere yönelik destek çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "İstanbul, Batman ve ülkemizin farklı yerlerindeki iş insanlarımızın verdiği destekle toplanan tabletleri çocuklarımıza ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu faaliyetin de bölgemizdeki tüm dernek ve iş insanlarına örnek olmasını diliyorum" dedi.

Kampanyanın yürütücüsü Bingöl Kültür, Tarih ve Tanıtım Doğa Derneği Başkanı Galip Akengin, daha önce 400 öğrenciye tablet hediye ettiklerini dile getirip, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Bingöl'de 205 öğrenciye tablet
Bingöl'de 205 öğrenciye tablet
Bingöl'de 205 öğrenciye tablet
Bingöl'de 205 öğrenciye tablet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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