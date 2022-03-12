Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Abdulhamit Bildik - Güncel
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Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 182 köy yolu ulaşıma kapandı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 182 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağısı ve tipi nedeniyle merkeze ve ilçelere birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden alınan bilgilere göre, merkez 25, Adaklı 32, Genç 31, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 3 ve Yedisu ilçesine bağlı 5 olmak üzere toplamda 182 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdareye bağlı 11 ekip ise kapalı olan köy yollarında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışının etkisini sürdürdüğü Solhan ilçesi de tamamen beyaza büründü. Yeni güne karla uyanan ilçedeki esnaflar işyerinin önlerini kürekle temizledi.

İlçede etkisini gösteren kar, yer yer 25 santimetreyi de aştı.

Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı

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İhlas Haber Ajansı / Abdulhamit Bildik - Güncel

Meteoroloji, Solhan, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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