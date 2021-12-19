BİNGÖL'DE 130 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI - Haberler
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BİNGÖL'DE 130 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarının açılması için yaptığı çalışmalar sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum- Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Karlıova ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle, ekipler cadde ve sokaklarda çalışma yaparken, vatandaşlar da araçlarının üzerini kapatan karları temizledi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Karlıova'da yaklaşık 5 gündür kar yağdığını belirten Harun Gezer, "Bizler esnaf olarak sıkıntı çekiyoruz ama yine de kar yağışından mutluyuz. Geçen sene yağmadığından dolayı bayağı sıkıntı çekmiştik" dedi.

BİNGÖL'DE 130 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

BİNGÖL'DE 130 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

BİNGÖL'DE 130 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

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