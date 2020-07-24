BİNGÖL Çobanlık yaparken antrenmanını da aksatmıyor
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BİNGÖL Çobanlık yaparken antrenmanını da aksatmıyor

Çobanlık yaparken antrenmanını da aksatmıyorBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Kayra Utku Bingöl (12), altyapı seçmelerine katıldığı Beşiktaş kulübünden gelecek haberi bekliyor.

24.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:29

Çobanlık yaparken antrenmanını da aksatmıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Kayra Utku Bingöl (12), altyapı seçmelerine katıldığı Beşiktaş kulübünden gelecek haberi bekliyor. Çobanlık yaparken antrenmanlarını da aksatmayan Bingöl, "Katıldığım 3 elemelerde başarı elde ettim. Şimdi Beşiktaş'ın beni çağırmasını bekliyorum" dedi.

Geçen yıl Beşiktaş'ın altyapı seçmelerine katılan Kayra Utku Bingöl, çobanlık yaparken antrenmanlarını da aksatmıyor. Beşiktaş kulübünden gelecek müjdeli haberi bekleyen Kayra Bingöl, yaylada bir yandan koyunları otlatırken, diğer yandan da antrenman yapıyor. Geçen yıl elemelere katılmak için İstanbul'a gittiğini söyleyen Bingöl, katıldığı 3 elemede de başarılı olduğunu belirtti. Bingöl, "3 yıldır çobanlık yapıyorum. Koyunlarımızı otlatıyorum. Geçen yıl Beşiktaş altyapı seçmeleri için Bingöl'den İstanbul'a gittim. 3 elemeyi de geçtim. En son olan elemelerde beni takip edeceklerini ve geri çağıracaklarını söylemişlerdi. Fakat pandemi süreci araya girince düzen bozuldu ve ben de hala beni çağıracaklarmış gibi koyunlarımı otlatırken antrenmanlarımı yapıyorum" dedi.

Kayra Utku Bingöl'ün babası Nadir Bingöl ise oğlunun futbolcu olma hayalini kurduğunu ve hayranı olduğu Beşiktaş takımının hayallerini taşıdığını söyledi.

BİNGÖL Çobanlık yaparken antrenmanını da aksatmıyor

Kaynak: DHA

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