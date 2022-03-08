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Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı

Bingöl Belediyesi personelleri, Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.

Bingöl Belediyesi personelleri, Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.

Bingöl Belediyesi personelleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devlet Hastanesini ziyaret etti. Personeller burada görevli kadın sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederken, tedavi gören hastaları ve refakatçileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Bingöl Belediyesi, Mart, Yerel, Haberler

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