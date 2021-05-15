Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Polat'tan şehit ailelerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Polat'tan şehit ailelerine ziyaret

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Polat'tan şehit ailelerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Yedisu ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Yedisu ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Polat, Şube Müdürü Şahin Çahan, kurum personelleri ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan ile şehit ailelerini ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.

Ailelerin sorunlarını dinleyen Polat, daha sonra şehitlerin kabristanlarını ziyaret etti.

Polat, evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlara da ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Polat'tan şehit ailelerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 09:22:29. #1.16#

title