Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt'te anıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 6. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 6. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şahadetinin 6. yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından mevlit ve anma töreni yapıldı. Malazgirt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız için düzenlenen anma programı, Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlitle başladı. Mevlit programında İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş tarafından Şehit Binbaşı Kulaksız, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua yapıldı.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Barış Gülbahar, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Furkan Çağrı Akar, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programı Saat 19.26'da ise Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği yerde devam etti.

Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş tarafından şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua okunmasıyla başlayan tören, hain saldırının yapıldığı yere karanfil bırakmayla devam etti.

Hain saldırının yaşandığı yere karanfil bırakan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, "Komutanımız milletimizin çıkardığı sayısız kahramanlardan biriydi. Bununla beraber ilçemizdeki çocuklar için neler yapabilirim, ne yapabilirim derdinde olan ve herkese dokunan, Malazgirt'in asayişi güvenliği terörden korunması için her türlü girişimde bulunan çalışmasını yapan bir komutanımızdı ve bu uğurda kahramanca şehit oldu" dedi.

"EŞİ ORUCUNU AÇMAYA GİDİYORDU"

Kaymakam Demirer, "Oruç tutan eşi için evine gidiyordu. Eşinin yanında hain ve alçakça bir saldırıda şehit oldu. Ayrıca o zamanki durumunu hatırlıyorsunuz, komutanımız eşine mermi gelmesin diye kapanarak siper olan bir kahramandı. Bu da kahramanlığını farklı bir boyuta taşıdı. Allah razı olsun mekanı cennet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şahadete erdiği yere güller bırakıldı.

(Sami Demi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı