Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, erişilebilir bir kurum olduğunu belgeleyerek göndere logolu bayrak çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Av. Fatma Öncü'nün başkanlığında Düzce'de Erişilebilirlik logo tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurumlara erişilebilirlik logolu bayraklar teslim edildi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş tarafından bayraklar teslim edildi. Ayrıca SGK Müdürlüğüne de belge ve bayrak teslim edildi. Toplantının ardından Erişilebilir logolu bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi. - DÜZCE