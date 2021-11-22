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Binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. 1 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Nalan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile birlikte alevler çatıyı etkisi altına aldı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Binanın çatısı alev alev yandı

Binanın çatısı alev alev yandı

Binanın çatısı alev alev yandı

Binanın çatısı alev alev yandı

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