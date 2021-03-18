Binance listelenecek coinler neler? Güncel yeni çıkan coinler
18.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:03
Binance.com'da listelenen coinler oylama sonucu belirleniyor ve en çok oy olan coin Binance üzerinden listeleniyor. Şu an oylama yapılan coinler TT ve MDT coin yer alıyor.
Binance Yeni Kripto Listelemeleri
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Beefy.Finance'i (BIFI) Listeleyecek
- Binance, Dego Finance İndirimli Satışını Tamamladı ve DEGO'yu Alım Satıma Açıyor
- Binance Launchpool'da My Neighbor Alice (ALICE) ile Tanışın! BNB, BUSD ve CHR Tokenlerini Stake Ederek Farming ile ALICE Elde Edin
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Dego Finance'i (DEGO) Listeleyecek. Launchpad Katılım Formatıyla Alım Satım Başlamadan Önce BNB ile DEGO Tokenleri %40 İndirimli Satın Alın!
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Marlin'i (POND) Listeleyecek
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde MANTRA DAO'yu (OM) Listeleyecek
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Stafi'yi (FIS) Listeleyecek
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Badger DAO'yu (BADGER) Listeleyecek
- Binance; DOT/GBP, ADA/TRY, ADA/BRL ve ADA/GBP İşlem Çiftlerini Ekliyor
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde Terra Virtua'yı (TVK) Listeleyecek
- Binance, AC Milan Taraftar Tokeni'ni (ACM) Listeliyor. Launchpad Katılım Formatıyla Alım Satım Başlamadan Önce BNB ile ACM Tokenleri %25 İndirimli Satın Alın!
- Binance, AC Milan Taraftar Tokeni İndirimli Satışını Tamamladı ve ACM'i Alım Satıma Açıyor
- Binance, İnovasyon Kategorisi'nde UniLend'i (UFT) Listeleyecek
- Binance; 1INCH, BAND, GRT, IOST, OMG ve REEF için BUSD İşlem Çiftleri Ekleyecek
- Binance, PancakeSwap (CAKE) ve Venus'ü (XVS) Ana İşlem Kategorisi'ne Taşıyor