Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!

15 Temmuz gecesi hem AK Parti'nin reklamcısı olan eşi Erol Olçok'u hem de 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Binali Yıldırım'ı İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için eleştirmişti.Nihal Olçok, "Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş'ı FETÖ'den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı, imanımla mı oynuyorsunuz" demişti.Yıldırım'dan o eleştirilere cevap geldi.

"KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVİNDEN AYRILDI"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a, "Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı." yanıtını verdi.