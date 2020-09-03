Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre kendisi ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirus testi pozitif çıktı. Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Semiha Yıldırım'ın kronik rahatsızlığı var mı? Binali Yıldırım'ın çocuklarının koronavirüs testi ne çıktı?

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
03.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:04

Vücut kırgınlığı sebebiyle koronavirüs testi yaptıran Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım'a koronavirüs nasıl bulaştı?

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi. 1954 doğumlu Yıldırım,Çekmeköy'de ''Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'' adında bir okulun sahibidir.

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

SEMİHA YILDIRIM'IN KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU POZİTİF Mİ?

Binali Yıldırım resmi twitter hesabından konu ile ilgili; "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır."

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

BİNALİ YILDIRIM VE SEMİHA YILDIRIM'A KORONAVİRÜS NASIL BULAŞTI?

Yapılan açıklamalardan sonra virüsün nasıl bulaştığı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Binali Yıldırım Karasu Nehri'ne gitti. Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmiş; yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yapmıştı.

İlgili Haberler

Binali Yıldırım korona mı oldu? Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif mi? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu
Binali Yıldırım korona mı oldu? Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif mi? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu
Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı? Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı mı? Nihat Hatipoğlu koronavirüs testi pozitif mi, negatif mi? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?
Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu? Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu ne? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu!
Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu? Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu ne? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Erol Evgin Metin Özülkü Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 15:13:14. #1.14#
title