Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır (2)

'TÜRKİYE 2021 YILINDA HEDEFLERİNE ULAŞACAK'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Hemşeri Dernekleri Buluşması'na katıldı. Binali Yıldırım, dünyada pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmadan en az hasar alan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğunu söyledi. Yıldırım, "Ekonomik belirsizliklerden dolayı şu anda dünya çaresiz. Bütün bu şartlar altında biz bu sancılı süreçten Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Pandeminin etkisiyle 2020'de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. İki ülke sadece ayakta kalabildi. Çin ve Türkiye. Türkiye bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1.8 büyümeyi gerçekleştirdi. Bu da Türkiye'nin başarısı" diye konuştu.

"Bölgenin kaderini, haritasını değiştirmek isteyen emperyal girişimler var. Bunun farkındayız. Biz eğer Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatını yapmamış olsaydık bugün Güney hudutlarımızda bir terör yapılanması ve terör devleti kurma çabasının gerçeğe dönüşme ihtimali vardı. Halen bu tehdit var mı evet var. Ama unutmasınlar Türkiye var. Türkiye burada olduğu sürece burada hiç ama hiç kimse ameliyat yapamaz. Bunun bilinmesi lazım. Dost bildiklerimizin terör örgütlerine müzahir davranışlarını da not ediyoruz. Gerektiği zaman gerektiği ölçüde cevabı da verilecektir."