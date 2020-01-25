: Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

25.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:57

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kanal İstanbul'u nasıl yapacaksın?' diyorlar. İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul'u yapar. Hiçbir yüke de ihtiyaç yok. 'Bu kadar parayı neden yatıracaksınız?' diyorlar. Kardeşim insan biraz düşünür. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, yatırıma ihtiyaca var. Ekonomisinin canlanmasına ihtiyacı var. Bunu harcayarak yapacaksın." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı için kente gelen Yıldırım, Şehzadeler ilçesinde Kuyumcular Çarşısı ziyaretinde esnafla çay içti, çocuklara oyuncak hediye etti. Daha sonra Vali Ahmet Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile makamlarında görüşen Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen toplantıya geçti.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Depremi çarşamba akşamı Manisa da yaşadı. Ancak Kırkağaç, Akhisar ve bölgede hissedilen depremde çok şükür kaybımız olmadı. Yıkılan binalar var. Yıkılan binalar yerine gelir, ama giden canlar geri gelmez." diye konuştu.

AK Parti'nin 2000-2001 yılında Türkiye'nin dibe vurmasıyla siyasetin tükenmişliği üzerine kurulduğunu anlatan Yıldırım, "Muhalefet partisi kuralım da iktidar olalım' hevesiyle kurulmadı. Türkiye'nin acı çeken, bedel ödeyen milletin kararıyla kurulan bir partiden bahsediyoruz. O partinin kurucularından birisi olmakla büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." şeklinde konuştu.

Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana pek çok tehlikeyi atlattığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"18 yıl boyunca bir yandan milletin hayalini gerçeğe dönüştürürken bir yandan da iktidara karşı vesayet odaklarını birer birer yok ederek bu günlere geldik. İktidarımızın ilk günlerinden itibaren vesayet unsuları eski alışkanlıklarını tekrar devreye koymaya çalıştılar. Hatırlayın darbe heveslenmelerini, Balyoz, Ergenekon, Ay Işığı... Bu girişimler yok muydu, elbette vardı ancak ondan daha sinsi FETÖ denen örgüt bu girişimleri abartarak, sulandırarak olan işi yalan işe çevirdi. Sonra bu engeli de temizledikten sonra gerçek yüzünü ortaya koydu. MİT tırları, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve nihayet 15 Temmuz gecesi ne türlü bir örgüt olduğunu, nasıl emperyal güçlerin emirlerine akıllarını kiraladıklarını gördük."

"Zorluk zamanı frene basılmaz, piyasayı daha canlı tutmak gerek"

Yıldırım, büyük bir vizyonla Türkiye'deki büyük projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün havacılığın merkezi, Amerika'dan Türkiye'ye İstanbul'a gelmiştir. Bu yüzden İstanbul bunu hak etmiştir. Projelerimizi küçümsemeye çalışanlar oldu. 'Pahalı yapıldı, şu kadar para alınıyor.' İstanbul Havalimanı aralık ayı sonu itibariyle garanti edilen yolcunun üzerinde yolcuya ulaştı yıllık. Biz bundan dolayı da 30 milyon avro fazla para aldık, bırakın para vermeyi. Artık bunun üzerine de her yıl, 1 milyar 50 milyon avro artı KDV de para alacağız, 25 yıl boyunca. İşte iş bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor.

'Kanal İstanbul'u nasıl yapacaksın?' diyorlar. İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul'u yapar. Hiçbir yüke de ihtiyaç yok. 'Bu kadar parayı neden yatıracaksınız?' diyorlar. Kardeşim insan biraz düşünür. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, yatırıma ihtiyaca var. Ekonomisinin canlanmasına ihtiyacı var. Bunu harcayarak yapacaksın. Dökmeden, toplama var mı? Önce dökeceksin zeytini sonra toplayacaksın. Oraya harcanacak para zaten hava limanından geliyor. O para on binlerce gence iş demek, o para 100 bin kamyoncuya, nakliyeciye iş demek. Yeni yeni iş alanlarının oluşması demek."

Başta Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü olmak üzere Konak Tünelleri ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun da eleştirildiğini ancak bu projeler hizmete alındığında en çok eleştirenler tarafından kullanıldığını aktaran Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Varsın kullansınlar itirazımız yok ama bu, ülkenin geleceği gençlerimiz için iş alanları üretmektir. Bu alanlar yatırımla, ekonomik faaliyetlerin canlanmasıyla olur. Biz bunu 2009'da yaptık. 2009'da küresel kriz vardı. Bu kriz 3 ay sürdü ve aynı büyümeye devam ettik. Çünkü dedik ki krize inat, yatırıma devam. O projeler Türkiye'nin krizi atlatmasına, teğet geçmesine sebep oldu. Zorluk zamanı frene basılmaz, piyasayı daha canlı tutmak gerek."

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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