"Binaların girişine deprem dayanım raporları asılsın" önerisi - Haberler
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"Binaların girişine deprem dayanım raporları asılsın" önerisi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, binaların girişine deprem dayanım raporlarının asılmasını önerdi.

MALATYA (AA) - Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, binaların girişine deprem dayanım raporlarının asılmasını önerdi.

Aynı zamanda İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Aluçlu, AA muhabirine, yaşanan elim olaydan dolayı tüm Malatya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaptıkları incelemede taşıyıcı duvarların kaldırılmasından dolayı binada çökme meydana geldiğini gözlemlediklerini anlatan Aluçlu, şöyle devam etti:

"Taşıyıcı duvar, burada kolon görevi görüyordu. Burası yığma bina olduğu için bütün duvarlar taşıyıcı anlamına geliyor. İki dükkan arasındaki duvar kaldırıldığı zaman taşıyıcılık görevi sona ermiş oluyor ve üzerinizdeki kat, yıkılıyor. Buradaki şansımız yaşam üçgeninin oluşması, o yüzden can kaybımız olmadı. Buradan kentin yerel yöneticilerinin ders çıkarması gerekiyor. Çünkü olası depreme kenti hazırlamamız gerekir."

Binalarda tadilat yapılmadan önce belediyelerden izin alınması gerektiğini hatırlatan Aluçlu, "Binanın sahibinin ne belediyeye ne de bir teknik elemana yani inşaat mühendisine danışmadan kendi inisiyatifinde hareket ettiği bir sonucu yaşıyoruz. Burada tadilat yapılırken ya bir teknik eleman desteğinin alınması gerekiyordu ya da belediyeye müracaat ederek gerekli önlemi alması gerekiyordu. Burada bir anlamda kaçak bir işlem söz konusu."

Yaşanan olayın kent yapılaşması açısından bir milat olması gerektiğini belirten Aluçlu, şunları kaydetti:

"Artık yeni döneme geçmeliyiz. Bu anlamda da binaların girişine deprem dayanım raporları asılmalı, nasıl asansör kimlik belgesi asılıyorsa binanın da deprem kimlik belgesi olmalı. Binanın güvenli mi, değil mi olduğunu kanıtlayacak bir belgenin yerel yönetimlerden alınarak, binanın girişlerine asılması, o binada daire satın alacaklar için ön bilgi olması açısından çok faydalı olacak."

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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