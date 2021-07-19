Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden

Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Derneği Silopi Şube Başkanlığınca, ilçe merkezi ve köylerinde yetim ve yardım muhtaç bin çocuğa bayramlık elbise, 500 aileye kurban kumanyası ulaştırıldı.

Türk Kızılay Derneği Silopi Şube Başkanlığınca, ilçe merkezi ve köylerinde yetim ve yardım muhtaç bin çocuğa bayramlık elbise, 500 aileye kurban kumanyası ulaştırıldı.

Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca, gönüllüler ile beraber ilçe merkezi ve köylerinde sosyal inceleme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda yetim ve yardıma muhtaç aileler için bayramlık elbise ve gıda kumanyası dağıtıldı. Kızılay gönüllülerince yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için hazırlanan bayramlık elbiseler kolilere konularak dağıtım için start verildi. İlçe merkezi ve köylerine giden gönüllü ekibi, tek-tek çoğunluğu yetim bin çocuğun bayramlık elbisesini teslim etti, 500 aile için hazırlanan et kumanyaları ulaştırdı.

Yaptıkları yardıma ilişkin açıklamada bulunan Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, "Türk Kızılay'ı Silopi Şube Başkanlığı olarak gönüllülerimizle beraber daha önce sosyal incelemelerini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımıza bayramlık elbise ve et kumanyası dağıtımını gerçekleştirdik. Çoğunluğu yetim olmak üzere bine yakın çocuğumuza bayramlık elbise, 500 ailemize et kumaya dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal incelemeleri yaparken sadece ilçe merkezimizde değil bütün köylerimizi de gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek gerekli destekleri sağladık" diye konuştu. - ŞIRNAK

Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Balotelli Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:34:56. #1.15#

title