Bin Nüfuslu Mahallenin Su Sorunu Aynı Gün Çözüldü

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Ormaniçi köyü sakinleri köyün ana su borusunun tıkanması ve açılamaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti aynı gün içerisinde yeni su boruları döşeyerek ortadan kaldıran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.

Cami imamı Temel Erbakan İskenderoğlu yaşadıkları su sorununun aynı gün içerisinde çözüme kavuşturulduğunu ve çalışmaları yapan TİSKİ personeline mahalle sakinlerinin duacı olduğunu dile getirerek, "Maçka Ormaniçi Mahallesi'nde 350 metrelik su borusu tıkandı. Bayram günü yaşanan bu sorundan ötürü vatandaşlar gerçekten çok sıkıntılıydı. Bayram namazını kıldıktan sonra sıkıntımızı Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve TİSKİ'ye ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile TİSKİ Genel Müdürümüz Recep Köksal konudan haberdar olduktan hemen sonra ekiplerini mahallemize gönderdiler. Yaz ayının gelmesi ve bayram dolayısıyla mahallemizin nüfusu bini geçti. Ekipler hızlı bir çalışma ile birlikte 400 metre uzunluğunda 40'lık boruları mahallemize ulaştırarak sorunun çözümünü sağladılar. Aynı gün içerisinde sorunumuz çözümlenmiş oldu. Bu yoğun çalışmayla birlikte halkı mağdur olmaktan kurtaran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu olmak üzere TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal'a ve tüm TİSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bütün mahalle halkı başkanımıza dua etmektedir" dedi. - TRABZON