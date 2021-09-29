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Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı Sivas ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen ve birçok derde deva olan Aluç meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.

SİVAS (İHA) - Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı

SİVAS - Sivas ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen ve birçok derde deva olan Aluç meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.

Sivas ve çevresinde sulak bölgelerde yetişen Aluç meyvesi insan sağlığına faydaları ile biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen meyve, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aluç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralardaki yerini buluyor. Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze halinde esnaflık yapan Ethem Yıldız, dalından tek tek topladıkları meyveyi burada satıyor.

Birçok faydası var

Esnaf Ethem Yıldız, Aluç'un birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Kimse doğalı bilmiyor, çocuklarımıza ne olduğunu; Aluç'un, armudun, kuşburnunun, karamuğun, böğürtlenin işte doğalları burada. Ağustos ayında başlıyor bu meyveler. Aluç kalp hastalığına, şeker hastalığına birebir iyi geliyor. Bunun marmelatı oluyor, kaynatıp suyunu içebiliyorsun, reçelini yapabiliyorsun ve sirkesini yapıyorsun. Kendin evde yapabiliyorsun, bunlar organik. İnsanlar 'bunda kurt var mı' diyor, bu organik olduğu için kurdu vardır" dedi.

Talep çok

Yıldız, talep yoğunluğuna değinerek "Bu Aluç dediğimiz meyveyi bir, bir buçuk ay normal serin bir yere koyduğunuz zaman istediğiniz gibi saklayabilirsiniz. Bunu derin dondurucuya da atıp saklayabilirsiniz. Kışın canınız çektiğinde dondurucudan çıkarın hiçbir sıkıntısı olmaz yaz meyvesi gibi yersiniz. Kalp hastaları için birebir, şeker hastaları için birebir, bağırsaklar için birebir bunun sirkesini biliyorsunuz aktarlarda satıyorlar. Bu aylar geldiği zaman gurbetçi vatandaşlarımız geliyor götürüyor Avrupa da tatlısını yapıyorlar, reçelini yapıyorlar, sirke yapıyorlar, içiyorlar. Talep şuanda iyi ama bu sene Nisan, Mayıs ayında soğuk yaptığı için çiçeğini de vurduğu için biraz az geldi. Arayan çok mu çok, az geliyor meyve ama arayan çok bu sene" dedi.

Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı

Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı

Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı

Bin bir derde deva, tezgahtaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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