Bin 700 yıllık kilise, doğa fotoğrafçıları tarafından gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı Bin 700 yıllık kilise, doğa fotoğrafçıları tarafından gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı VAN - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 'St Bartholomeus Kilisesi', doğa fotoğrafçıları tarafından 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı.

Bin 700 yıllık kilise, doğa fotoğrafçıları tarafından gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 'St Bartholomeus Kilisesi', doğa fotoğrafçıları tarafından 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı.

Van'ın Başkale ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığının çözüm süreci kapsamında köy dışına taşınmasıyla ziyarete açılan St. Bartholomeus Kilisesi, ilk kez doğa fotoğrafçıları tarafından 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazret-i İsa'nın havarilerinden Bartalmay'ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi, Hristiyan için önemli bir ibadet yeri olma özelliğine sahip. Bölgede bir dönem yaşanan terör ve kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla İran sınırındaki Albayrak Mahallesi'nde 37 yıl önce kurulan 3. Hudut Tabur Komutanlığına ait arazi içinde bulunması nedeniyle uzun yıllar ziyarete kapalı tutulan kilise, tabur komutanlığının çözüm süreci kapsamında mahalle dışına taşınmasıyla yeniden ziyarete açıldı.

Van Sinema ve Fotoğraf Derneği üyeleri Murat Cacim, Burak Demir ve Bülent Menteşe, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 'St Bartholomeus Kilisesi' 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz fotoğraflandı. Büyük Zap Vadisi'ne bakan bir tepe üzerine kurulmuş olan kilise ve jamaton aynı tarihte yapıldı.

Kaynak: İHA