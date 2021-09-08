Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları
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Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na getirilen tren vagonları, kafeye dönüştürülecek Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'na getirilen iki tren vagonu...

Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na getirilen tren vagonları, kafeye dönüştürülecek

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'na getirilen iki tren vagonu kafeye dönüştürülecek.

Ordu'nun Aybastı Belediyesi, bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, içerisini kafeye dönüştürmek için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden 26'şar metre uzunluğunda iki adet tren vagonu satın aldı. Belediye tarafından satın alma işlemleri bitirilen vagonlar, çekiciler yardımıyla taşınarak, kentin en gözde turistik mekanlarından birisi olan Perşembe Yaylası'na getirildi. Vagonların, geçirilecek olan belirli işlemlerin ardından kafe olarak vatandaşlara hizmet vermesi hedeflenirken, bu sayede turizme de katkısının artması hedefleniyor.

"Dünyanın her yerinden gelen misafirlerimiz inşallah burada ağırlayacağız"

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, "Bin 500 metreye tren gelmez dediler ama Allah'a şükür tren vagonlarımızı getirdik. Göletin ön kısmına iki alanda nasip olursa vagonları yerleştireceğiz, 'vagon kafe' olarak dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize inşallah bu alanda hizmet etmek için gayret göstereceğiz. İnşallah güzel bir alan oluşturmak için gayret edeceğiz" dedi.

Geçtan ayrıca projenin bu aşamaya kadar gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları
Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları
Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları
Bin 500 rakımlı yaylada tren vagonları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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