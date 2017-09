Bin 200 Yıllık Kilise Bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Adramytteion Antik Kenti'nde, 2017 yılı kazı çalışmalarının sonuna yaklaşılırken, Milattan sonra 800 yıllarında yapılmış olan kilise kalıntısına rastlandı. Ören Mahallesindeki Balıkesir Kuvvayı Milliye Müzesinin denetimindeki Adramytteion Antik Kenti kazılarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylandığını anlatan Özgen, kazı çalışmalarının iki hafta sonra tamamlanacağını açıkladı. Kazı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Murat Özgen, "Bu yıl kazı çalışmalarımız bizim C bölgesi olarak adlandırdığımız Ören tepenin üzerindeki yüksek tepecikteki alanda devam ediyor. 2000-2006 yıllarındaki kazılarda arkamızda büyük bir kilise bulunmuştu. Milattan sonra 11.yüzyıla tekabül eden bir kilise. Biz 2 yıl önce yaptığımız çalışmada bir başka kilisenin apsesine denk geldik. Mimari incelemelerde, 11.yüzyılda Çakabey'ın burada etkisiyle bir yıkım gerçekleştiğini zaten biliyorduk. Bunu doğrular nitelikteki tespit ettiğimiz MS. 800. yüzyıl kilisesi tahrip edilmiş. Fakat bu yıkımlardan sonra tekrar fonksiyonu daraltılmış ve mezar şapel olarak kullanılmış olduğunu gördük. Şu anda mezar şapel içindeki mezarlardan biri açılmaktadır. Çalışmalarımız depo çalışması ve yayın çalışması şeklinde davam edecek. İki haftalık süremiz var. İki hafta içindeki zamanı verimli bir şekilde devam ettirerek, planladığımız diğer etüt çalışmalarına gerçekleştirerek devam ettireceğiz. Koruma amaçlı imar planımız da onaylandı" dedi. Ertunç Denktaş da, "Açıkçası 205 yılından beri katıldığım bu çalışmanın verimli ve keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Ören bir anlamda körfez bölgesinde önemli noktalardan biri. Başta Murat Özgen olsun onlarla ve ekibiyle Örende çalışmaktan mutluyum" dedi.



"İLK DEFA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMDE ARKEOLOJİK ALANLARIN ENVANTERİ TUTULMUŞ OLACAK"



Bedel Emre ise, "Örende yapılacak bu çalışma daha önce başka herhangi bir yerde yapılmış çalışma değil. İlk defa coğrafi bilgi sistemde arkeolojik alanların envanteri tutulmuş olacak. Bu yüzden hepimiz çok heyecanlıyız" diye konuştu. Melisa Yağmur da, "Burhaniye çok güzel bir yer. Kültürel anlamda tarihi olarak, buradaki çalışmalara katılmak benim için çok mutlu.edici. Açıkçası burada olmak çok güzel. Buralıyım zaten. Burada böyle bir çalışmada yer almak sevindirici ve deneyim açısından da çok önemli" ifadelerini kullandı.



Balıkesir Kuvvayı Milliye Müzesi Arkeoloğu Sebahattin Gül de, "Şu an çalışmalar gayet iyi gitmektedir. Kültür varlığı anlamında, değerli Burhaniye Ören'e katkı sağlayacak. Turizm anlamında insanların ilgisini çekecek. bir çalışma. Çalışmalarımız, müzemiz ve Mimar Sinan Üniversitesi ile uyum içinde devam etmektedir. Umarım bundan sonraki yıllardaki çalışmalar, hem ülkemiz, turizmimiz ve Ören'in tanıtımı açısından hayırlı uğurlu olsun" dedi.



(Fatma Talay / İHA9