Bimem mi Sefo kimdir? Gerçek adı ne? Rapçi Sefo kaç yaşında, nereli? Sefo hayatı ve biyografisi
Bilmem mi? şarkısıyla milyonlarca izlenme alan Sefo'nun hayatı, biyografisi ve gerçek ismi nedir merak edildi. Peki, rapçi Sefo kimdir? Sefo kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Sefo'nun şarkıları nelerdir? Sefo hangi üniversiteden mezun? Sefo'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgiler yazımızda...
Sefo hangi üniversiteden mezun? Son dönemlerdeki şarkılarıyla oldukça beğeni toplayan rapçi Sefo kimdir merak ediliyor. Peki, Sefo kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, nereli? Sefo'nun şarkıları nelerdir? Sefo şarkı sözleri ve dahası sizlerle...
Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır (d. 16 Mart 1998; Samsun, Türkiye), Türk rapçi ve söz yazarıdır.
Sefo doğum tarihi : 16 Mart 1998
Sefo kaç yaşında : 23 yaşında
Sefo nereli : Samsun
Sefo mesleği ne : Rapçi, Söz yazarı
Sefo gerçek adı ne : Seyfullah Sağır
Sefo burcu ne : Balık
Sefo veya gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.
28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı.
Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır. 21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının beati Aerro tarafından hazırlanmışken, Yase şarkıya eşlik etmiştir.
Sefo'nun Esenyurt Üniversitesi'nden mezun olduğu belirtiliyor.
Yalan (2018)
Poz (2019)
Up Down (2019)
362 (2019)
Derdi Ne? (2019)
Başa Sar (ft. Aerro, Yase) (2020)
Rest (2020)
Kaybol (ft. Revart) (2020)
Nerdeyim? (2020)
Geri Gel (2020)
Ardından (2021)
YOUNGSTAR (2021)
İhtiyacım Yok (2021)
Liman (2021)
Toz Duman (2021)
Bonita (ft. Reynmen) (2021)
Bilmem Mi? (2021)
Uuu, du du duramam o yerde bi' daha (uuu)
Benim ol lil bonita (uuu)
Ol ama ol bir daha (uuu, duramam o yerde bi' daha)
Benim ol lil bonita
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha (yok)
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha (yok)
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha (wow)
Kafanı yor hadi iyice asıl (haha)
Yapıyorsan bunu demek ki nasıl? (wow)
Bakıyorum beyni epeyce kasıt bu (haha)
Geçen konuları yeniden ısıt (wow)
Gu Gucci, Prada, Louis isteğin hani?
Sardık sana kaçma gel yap empati
U, uu, uuu, duramam o yerde bi' daha (uuu)
Benim ol lil bonita (uuu)
Ol ama ol bir daha (uuu, duramam o yerde bi' daha)
Benim ol lil bonita
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha (yok)
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha (yok)
Bi' daha, bi' daha yok
Bi' daha, bi' daha (ya, ya)
Sandım artık bitti (uuou)
Alıp kaçan gitti (vouh)
Bana gel dedin mi? (gel, gel)
Söyle ne derdin ki (wow)
Gönül eğlendirdim
Bitti, git dedin, git
Yok artık, yok
Uuu, du du duramam o yerde bi' daha (uuu)
Benim ol lil bonita (uuu)
Ol ama ol bir daha (uuu, duramam o yerde bi' daha)
Benim ol lil bonita
SEFO - BİLMEM Mİ? SÖZLERİ
Her yarında
Gördüğüm şeylerin her birinde
Gözlerinle
Sol yanımda
Boşluk hissinin yanında bir sinirle
Ben seninle
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)
Oo, ah
Yaramadı bak, beni bitiren
Şeyin adı aşk, yola getiren
Bize niye yön veriyor şüpheler
Soruyorum bunu hep sence neden?
Deli diyorlar, hani reçetem
Sırıtıyor ay, bana geceden
Ona el salladım, pencereden
Söyle tüm bunlar sence neden?
Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha
Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan
Bilmem mi? (ya)
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah
Kaydı dünya hep zamanla
Tecrübeyle sabit artık
Anladın sen en sonunda
Farklı bir gün, ey günaydın
Şaka yok kalbim artık sana müsait
Bakarken sana diyemedim hayır
Konuşmak yok, bakışalım aynı
İlişkim olaylı, dile kolay
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)
Sanki ben
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah
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