BİMDER Kuran kursu öğrencileri için sosyal tesis yapıyor
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BİMDER Kuran kursu öğrencileri için sosyal tesis yapıyor

Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
BİMDER Kuran kursu öğrencileri için sosyal tesis yapıyor

Bozkır imam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından, Kuran kursu öğrencilerinin faydalanması için sosyal tesis yapımına başlandı.

Bozkır imam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından, Kuran kursu öğrencilerinin faydalanması için sosyal tesis yapımına başlandı.

BİMDER, ilçeye bağlı Sorkun Mahallesindeki Türk Anadolu Vakfına ait Kuran kursunu, imzalanan protokolle 25 yıllığına kullanımını devraldı.

Kuran kursunun devri sonrasında tadilatlara başlanan binanın, ilçede kuran kurslarında öğrenim gören öğrenciler için sosyal tesis olarak hizmet vereceği belirtildi.

BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kur'an kurslarımızda kalan öğrencilerimizin hem enerjilerini atabilecekleri hem de eğitimlerine devam edebilecekleri kamp alanları arıyorduk. Bu noktada ilçemize bağlı Sorkun Mahallemizde bulunan ve bağrında birçok hafız yetiştiren Türk Anadolu Vakfı'na ait Kur'an kursu binası için Türk Anadolu Vakfıyla protokol imzaladık. İşletmesi 25 yıllığına BİMDER derneğinde olacak binanın tadilat işlerine hızlı bir şekilde başladık. İnşallah en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediğimiz 'BİMDER Mustafa Kavuş Kampı' Bozkır İlçe Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimize hizmet vereceği gibi aynı zamanda diğer ilçelerimizdeki Kur'an kursu öğrencilerimizi de misafir edebileceğiz."

Görür, kursun tekrar öğrenciyle buluşmasında katkısı bulunan Türk Anadolu Vakfı yöneticileri, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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