BİMDER, İdlib'e yapacağı 20 konut için hayırseverlerden yardım bekliyor
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BİMDER, İdlib'e yapacağı 20 konut için hayırseverlerden yardım bekliyor

04.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:24
BİMDER, İdlib'e yapacağı 20 konut için hayırseverlerden yardım bekliyor

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), Suriye'nin İdlib şehrinin Türkiye sınırına savaştan kaçarak yerleşen mülteciler için 20 Evlik konut yapmak istiyor.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), Suriye'nin İdlib şehrinin Türkiye sınırına savaştan kaçarak yerleşen mülteciler için 20 Evlik konut yapmak istiyor.

Dernek Başkanı Mehmet Görür, yurt genelinde farklı yardım kampanyaları düzenlendiğini ifade etti.

Kendilerinin farklılık yaparak 20 ev yapmayı alt hedef koyduklarını dile getiren Görür, ilçenin isminin yapılacak hanelerle hatıra kalmasını istediklerini bildirdi.

Görür, "Dostlarımızdan iki kardeşimiz cumartesi-pazar gününü İdlib'de zaman geçirdiler. Oradaki sıkıntıları gözleriyle görüp dernek yönetimimize anlattılar. Biz de dernek yönetimi olarak siz kıymetli dostlarımızın destekleriyle küçük de olsa orada bir Bozkır mahallemizi kurabilmek için 20 ev için bismillah dedik. Rabbim utandırmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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