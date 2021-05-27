BİM çalışma saatleri 2021 - BİM kaçta açılıyor? 27 Mayıs bugün zincir marketler kaçta açılıyor? A101, Migros, CarrefourSA çalıişma saatleri!

BİM kaçta açılıyor? BİM marketler ne zaman açılıyor? 27 Mayıs marketler kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM açık mı bugün? Marketler hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte genelgede yer alan tam kapanmada market çalışma saatleri kaçla kaç arasında? İşte, Carrefour, Migros çalışma saatleri... ŞOK, Migros, CarrefourSA açılış kapanış saatleri

27 Mayıs bugün zincir marketler kaçta açılıyor? ŞOK bugün ne zaman açılıyor? A101 çalışma saatleri kaçla kaç arası gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri hakkında merak edilen detaylar

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 09.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

PAZARLAR AÇIK MI?

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

BİM MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır

BİM MESAİ SAATLERİ

BİM hafta içi 09.00-20:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 AÇILIŞ SAATİ

A101 hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.