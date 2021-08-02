BİM aktüel ürünler! 3 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM Aktüel 3 Ağustos 2021 Salı ürünleri yayınlandı. BİM aktüel ürünler! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler! 3 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM kaçta açılıyor?
Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM aktüel ürünler! 3 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM kataloğu! 3 Ağustos Salı aktüel ürünler!
3 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Torku Tereyağı 1 Kg 57,90 TL
Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 gr 36,90 TL
Efor Platinum Siyah Çay 1 Kg 29,90 TL
Balparmak Yayla Çiçek Balı 850 gr 48,90 TL
İnci Siyah Zeytin 1400 gr 44,90 TL
Çotatanak Ballı Fıstık Ezmesi 200 gr 15,90 TL
Maret Hindi Füme 110 gr 5,90 TL
Aytaç Hindi Baton Salam 600 gr 15,90 TL
Aytaç Piliç Mini Kokteyl Sosis 170 gr 5,90 TL
Danet Dana Fermente Evlik Sucuk 400 gr 27,90 TL
Danet Dana Füme Kaburga 70 gr 9,90 TL
CP Piliç Lokum 300 gr 9,90 TL
Bahçıvan Labne Peyniri 2x200 gr 14,90 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 27,50 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella 300 gr 19,90 TL
Yemeli İzmir Tulum Peyniri 250 gr 15,90 TL
Yemeli Mihaliç Peyniri 250 gr 15,90 TL
Yemeli Sepet Peyniri 250 gr 15,90 TL
Activa Porbiyotik Laktozsuz Yoğurt 480 gr 8,90 TL
Torku Sirke 500 ml 8,90 TL
Thai De Choice Sriracha Sos 250 ml 12,90 TL
Shazel Filtre Kahve 250 gr 19,90 TL
Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 4,25 TL
Sek Soğuk Kahve 330 ml 5,90 TL
Vip Soğuk Latte Kahve 8x16 gr 5,90 TL
Teaton Karpuz ve Çilek/ Mango ve Ananas Aromalı Buzlu Çay 1 Litre 2,50 TL
Avşar Karpuz ve Çilek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 7,50 TL
Performans Vitaminli İçecek 4x250 ml 8,90 TL
Etkin Meyveli İçecek 30 gr 4,95 TL
Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 39,90 TL
Pepsi - Yedigün 2x1 Litre 7,90 TL
Aldiva Fıstık Kreması Dolgulu Gofret 80 gr 2,95 TL
Ülker Pötibör 800 gr 9,90 TL
Atıştır Küp Gofret 220 gr 9,90 TL
Porleo Kremalı Bisküvi 245 gr 4,95 TL
Eti Kremalı Bisküvi 4x77 gr 4,50 TL
Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar 3x35 gr 8,50 TL
Party Ballı Hardallı Mısır Cipsi 300 gr 5,90 TL
Ruffles Sade Patates Cipsi 193 gr 7,90 TL
Haribo Starmix Yumuşak Şeker 130 gr 4,50 TL
Powerdent Sakız 17 gr 1,50 TL
Ma Sante Dondurulmuş Karşık Meyveli Dondurma Pasta 500 gr 22,90 TL
Ekmekcim Dondurulmuş Mini Baget Ekmek 10x37 gr 6,90 TL
SuperFresh Dondurulmuş Patates Kroket 450 gr 9,90 TL
Bursa Pazarı Körüklü Pipet 4,50 TL