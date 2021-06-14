BİM aktüel ürünler! 15 Haziran Salı BİM aktüel ürünlerinde neler var?
BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 15 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 15 Haziran 2021 kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. İşte BİM 15 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri
BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 15 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 15 Haziran 2021 kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. İşte BİM 15 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Garnier Güneş Koruyucu Çocuk Spreyi 200 ml 79,90 TL
Garnier Güneş Koruyucu Sprey 200 ml 69,90 TL
Garnier Bronzlaştırıcı Yağ 200 ml 59,90 TL
Tokalon Havuç/ Kakao Yağı 200 ml 19,90 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör 60 ml 19,90 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Krem 50 Faktör 50 ml 27,90 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Çocuk Kremi 50 Faktör 150 ml 27,90 TL
Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 19,90 TL
Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 150 ml 59,90 TL
Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 53,90 TL
Sebamed Güneş Kremi 50 ml 59,90 TL
Sebamed Güneş Koruyucu Bebek Sütü 100 ml 69,90 TL
Naturalove Aloe Vera Jel 29,90 TL
Diadermine Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml 39,90 TL
Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml 19,90 TL
Palette Renk Açıcı Saç Spreyi 150 ml 21,90 TL
Naturalove Makyaj Çantası 9,90 TL
Naturalove Seyahat Seti 12,90 TL
Naturalove Valiz Etiketi 9,90 TL
Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu 44,90 TL
Naturalove Plaj Çantası 39,90 TL
Naturalove Yastıklı Plaj Hasırı 27,90 TL
Nearsis Küpe Seti 9,90 TL
Naturalove Deniz Kabuklu Şerit Toka 9,90 TL
Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik 9,90 TL
Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Kolye 12,90 TL
Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Halhal 9,90 TL
Bor Hindistan Cevizi Aromalı Gazoz 6x200 ml 8,90 TL
Balsa Frambuaz Aromalı Gazoz6x250 ml 10,90 TL
Can Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 10,90 TL
Bodrum Bodrum Mandalin Gazozu 6x250 ml 12,90 TL
Sarıyer Portakal Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,90 TL
Sırma Kahve Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 8,90 TL
Sırma Damla Sakızı Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 8,90 TL
Avşar Düşes Armudu ve Nektarin Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 7,50 TL
Karlıtepe Limon ve Misket Limonu Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 8,90 TL
Freşa Karpuz ve Çilek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 8,90 TL
Fiskobirlik Tirebolu 42 Siyah Çay 1 Kg 27,90 TL
Aroma Aromalı İçecek 330 ml 2,95 TL
Sek Ananas Aromalı İçecek 1 Litre 4,90 TL
Obsesso Soğuk Kahve 4,90 TL
Yedigün/ Fruko 2x1 Litre 7,90 TL
Coca Cola Şekersiz Kola 6x330 ml 18,90 TL
Cola Turka Kola 3 Litre 5,75 TL
Sek %2 Yağlı Süt 1 Litre 4,50 TL
Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 39,90 TL
Simbat Fit Karışım 150 gr 13,50 TL
Simbat Beyaz Ay Çekirdeği 9,75 TL
Ruffles Çubux Ketçap Aromalı Patates Cipsi 193 gr 7,50 TL
Cupido Marshmallowlu Tahıl Gevreği 11,90 TL
Kelly's Fitness Yulaf Ezmesi 11,90 TL