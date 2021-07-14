BİM aktüel 16 Temmuz 2021! BİM Cuma aktüel ürünler!

BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz tarihinde yayınlandı ve 16 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var Bu Cuma BİM aktüel ürünlerinde neler var?