BİM aktüel 16 Temmuz 2021! BİM Cuma aktüel ürünler!
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BİM aktüel 16 Temmuz 2021! BİM Cuma aktüel ürünler!

BİM aktüel 16 Temmuz 2021! BİM Cuma aktüel ürünler!
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BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz tarihinde yayınlandı ve 16 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var Bu Cuma BİM aktüel ürünlerinde neler var?

16 Temmuz Cuma günü son bulacak BİM aktüel kataloğu! BİM aktüel! BİM bu haftaki kataloğu! BİM aktüel 16 Temmuz 2021! BİM Cuma aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL 16 TEMMUZ 2021!

Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set 1.499 TL

Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set 1.199 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL

Kumtel Aspiratör 199 TL

Kumtel Mini Fırın 199 TL

Simfer Midi Fırın 299 TL

Fakir Kıyma Makinesi 499 TL

Proware Kılıç Testere 249 TL

Proware Taşlama Motoru 159 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 159 TL

Fakir Rendeli Blender Seti 299 TL

LAVA Döküm Izgara Tava 99,90 TL

Akel Katmer Gözleme Sacı 169 TL

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL

Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL

Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 69,90 TL

Masat 14,90 TL

Tek Fiyat Bıçaklar 12,90 TL

Et Dövme Demiri 26,90 TL

Şef Bıçağı 17,90 TL

Çelik Satır 39,90 TL

Taşıma Sepeti 39,90 TL

Katlanabilen Tepsili Sehpa 49,90 TL

Termo Çanta Çeşitleri 29,90 TL

Sofra Bezi 6,90 TL

Dikdörtgen Multibox 27,90 TL

Ahşap Yer Sofrası 69,90 TL

Sarımsak Presi 7,90 TL

Alpina Pilli Işıklı Biber Öğütücü 49,90 TL

Rookie 5'i 1 Arada Scooter 299 TL

Sanayi Tipi Vantilatör 229 TL

Stanley Outdoor Termos 1,3 Litre 299 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet 679 TL

Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 699 TL

Heifer Işıklı Kettle 109 TL

Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 299 TL

Fakir Mikser 119 TL

Intex Şişme Yatak 139 TL

Kadın Viskon Pantolon 29,90 TL

Kadın Cepli Şort 24,90 TL

Bahçe & Plaj Şemsiyesi 89,90 TL

Erkek Deri Kemer 27,90 TL

Erkek Battal Boy Şort 22,50 TL

Erkek Baskılı Atlet 12,90 TL

Erkek Günlük Ayakkabı 29,90 TL

Bloklu Tren Seti 62 Parça 29,90 TL

Su Balonu 30'lu 4,95 TL

Animasyon Balon Seti 10'lu 7,90 TL

Eğitici Bilmeceler 12,90 TL

Sağlıklı Besinler/ Bil Bakalım Ne Değişti 14,90 TL

İlk Heyecanlarım Kitapları 3,50 TL

Kadın Kaprili Pijama Takımı 39,90 TL

Kız Çocuk Kaprili Pijama Takımı 29,90 TL

Meyve Şekilli Yastık 19,90 TL

Kız Çocuk Meyve Figürlü Sandalet 19,90 TL

Meyve Desenli Kanvas Sepet 14,90 TL

Meyve Desenli Minder 24,90 TL

Meyve Desenli Masa Örtüsü 14,90 TL

Meyve Desenli Sandalye Minderi 7,50 TL

Meyve Desenli Mutfak Yer Seti 2'li 39,90 TL

Tek Kişilik Çilek Desenli Nevresim Takımı 89 TL

Desenli Piknik Çantası 42,50 TL

Meyve Desenli Plaj Çantası 7,50 TL

Meyve Desenli Makyaj Çantası 12,90 TL

Meyve Desenli Kadın El Çantası 14,90 TL

Meyve Desenli Pasta Tabağı 6'lı 59,90 TL

Meyve Nakışlı Waffle Peçete 2'li 9,90 TL

Meyve Desenli Mutfak Havlusu 17,90 TL

Meyve Desenli Dik Yanaklı Tabak Seti 3'lü 24,90 TL

Lav Desenli Buzlu Bardak 3'lü 19,90 TL

Rakle Meyve Desenli Dekorlu Meşrubat Bardağı 510 cc 7,90 TL

Meyve Desenli Pipetli Bardak 2,95 TL

Varaklı Aynalı Oval Şık Tepsi 59,90 TL

Gezer Günlük Kadın - Erkek Terlik 16,90 TL

Gezer Kız - Erkek Çocuk Baskılı Terlik 14,90 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 5,90 TL

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BİM aktüel 16 Temmuz 2021! BİM Cuma aktüel ürünler! - Haberler
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