BİM 30 Haziran 2021! En yakın BİM! 1 Temmuz BİM kataloğu!

2 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olacak 30 Haziran kataloğu yayınlandı. BİM 30 Haziran 2021! En yakın BİM! 1 Temmuz BİM kataloğu! BİM pizza fiyatı! Detaylar haberimizde.

Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde neler var? 1 Temmuz BİM aktüel ürünler! BİM 30 Haziran 2021! En yakın BİM! 1 Temmuz BİM kataloğu!

30 HAZİRAN -1 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Dijitsu Su Sebili 599 TL

Dijitsu Mikrodalga Fırın 499 TL

Mimilos Desenli Katlanır Masa 79,90 TL

Granit Efetktli Sosluk 16,90 TL

Büyük Pizza Tahtası 39,90 TL

Küçük Pizza Tahtası 29,90 TL

Pizza Desenli Büyük Yuvarlak Tabak 19,90 TL

Rakle Pizza Desenli Bardak Çeşitleri 3,95 TL

Pizza Desenli Pipetli Bardak 39,90 TL

Pizza Desenli Cam Kesim/ Sunum Panosu 29,90 TL

Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça 39,90 TL

Paşabahçe Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı Takımı 6'lı 29,90 TL

Paşabahçe Bistro Sürahi 13,50 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 14,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 13,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 1,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 9,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 8,50 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 1700 ml 14,90 TL

Yumurta Saklama Kabı 15'li 7,50 TL

Limonluk Çeşitleri 11,50 TL

Bal/ Reçel Kavanozu Çeşitleri 6,90 TL

Kutulu Nakışlı Peçete 15,90 TL

Poşet Klipsi 6'lı 4,95 TL

Tek Fiyat Karma Ekipmanlar 7,50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 2.799 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 1.899 TL

Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.999 TL

Vantilatör 149 TL

Homotech Boyun Masaj Aleti 89,90 TL

Stanley Termos 0.47 Litre 259 TL

Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 279 TL

Starcom Mini El Fanı 19,90 TL

Keysmart Baskül 69,90 TL

Schwartz Haşere Öldürücü 59,90 TL

3 in 1 Şarj Kablosu 19,90 TL

Lateks Taban Halı 120x180 cm 89,90 TL

Lateks Taban Halı 80x150 cm 59,90 TL

Esnek Saplı Mop 39,90 TL

Otantik Kilim Minder 9,90 TL

İç Mekan Kaydırmaz Taban Paspası 60x90 cm 12,50 TL

Elmas Dokulu Çamaşır Selesi 22,90 TL

Elmas Dokulu Kirli Çamaşır Sepeti 39,90 TL

Elmas Dokulu Kapaklı Kutu 13 Litre 19,90 TL

Elmas Dokulu Kapaklı Kutu 19 Litre 24,90 TL

Kadın Polo Yaka Elbise 29,90 TL

Kadın Pijama Takımı 37,90 TL

Kadın Viskon Kapri 22,50 TL

Erkek Fileli Şort 22,50 TL

Saten Mega Hurç 26,90 TL