Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli "İşyerine gitmeden evden fatura kesilebilecek"
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Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli "İşyerine gitmeden evden fatura kesilebilecek"

Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli
03.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:57

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kurulan ve Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, korona virüs nedeni ile evlerde kalan vatandaşların işyerine gitmeden faturalarını evden rahat bir şekilde kesebilecekleri program geliştirerek müşterilerinin hizmetine sundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kurulan ve Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisi olan Bilsoft Yazılım, korona virüs nedeni ile evlerde kalan vatandaşların işyerine gitmeden faturalarını evden rahat bir şekilde kesebilecekleri program geliştirerek müşterilerinin hizmetine sundu.

Bilsoft Yazılım, korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalan vatandaşların faturalarını işyerlerine gitmeden kesebilecekleri program geliştirdi. Geliştirilen program ile birlikte internet üzerinden ister evde ister başka bir noktada işyerine gidilmeden fatura kesilebilecek. Konu ile ilgili bilgiler veren Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, "Korona virüs nedeni ile vatandaşlarımız evlerinde kalıyor. Sağlıkla kalıyorlar. Fakat işyerlerine giderek fatura kesme gibi bir ihtiyaçları olduğunu gördük. Bunun için bir yazılım geliştirdik. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde vatandaşlarımız faturalarını dilediği yerden kesebilecekleri bir program yaptık. Firma sahibi esnaflarımız ayda sadece 17 TL ile programı rahatlıkla kullanabilecekler. Programı almak isteyen vatandaşlarımız Bilsoft yazılım şirketimiz ile irtibata geçebilirler" dedi.

Yeni geliştirilen yazılım ile işyeri sahipleri için büyük bir kolaylık getirilmiş oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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