BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması! - Haber
MEB, Güncel

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması!

Herkesin merakla beklediği BİLSEM sonuçları akademik takvime göre bugün açıklanması planlanıyordu fakat 15 Mart'ta yapılan sınav erteleneceği için sonuçlarda ertelendi. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM nedir? Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

22.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:09
BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması!

Özel yetenekli çocukların tespit edilmesi ve onların kabiliyetlerine uygun eğitim okullara yerleştirilmesini öngören sınav BİLSEM sonuçları herkes tarfından merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle sınav ertelenmişti, yapılan sınavın sonuçlarınında ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Normal şartlarda sınav takviminde sonuçların bugün açıklanması planlanıyordu. Meb sonuçlar ile ilgili duyuru yayınladı. Detaylar haberimizde.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. Özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirmek için devlete bağlı olarak açılan özel okullardır.

BİLSEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM tarama sınavlarının sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacaktı. Ama sınavlar ertelendiği için sonuç tarihi henüz bilinmiyor. MEB tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması!
BİLSEM AÇIKLAMASI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haber
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı Haber
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haber
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Demet Akalın'dan 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Demet Akalın'dan "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Lionel Messi Burak Yılmaz Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:31:21. #1.15#
title