BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçları belli oldu mu? Bilsem nedir? MEB'ten BİLSEM açıklaması! Herkesin merakla beklediği BİLSEM sonuçları akademik takvime göre bugün açıklanması planlanıyordu fakat 15 Mart'ta yapılan sınav erteleneceği için sonuçlarda ertelendi. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM nedir? Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özel yetenekli çocukların tespit edilmesi ve onların kabiliyetlerine uygun eğitim okullara yerleştirilmesini öngören sınav BİLSEM sonuçları herkes tarfından merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle sınav ertelenmişti, yapılan sınavın sonuçlarınında ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Normal şartlarda sınav takviminde sonuçların bugün açıklanması planlanıyordu. Meb sonuçlar ile ilgili duyuru yayınladı. Detaylar haberimizde.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. Özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirmek için devlete bağlı olarak açılan özel okullardır.

BİLSEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM tarama sınavlarının sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacaktı. Ama sınavlar ertelendiği için sonuç tarihi henüz bilinmiyor. MEB tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.