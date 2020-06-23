BİLSEM sonuç sorgula! MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM!
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BİLSEM sonuç sorgula! MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM!

Herkesin merakla beklediği BİLSEM sonuçları açıklandı! MEB BİLSEM sonuçları korona virüs nedenyile sınavla birlikte ertelenmişti. BİLSEM sonuç sorgula! MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM!

BİLSEM sonuç sorgula! MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM!
23.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:28

Özel yetenekli çocukların tespit edilmesi ve onların kabiliyetlerine uygun eğitim okullara yerleştirilmesini öngören sınav BİLSEM sonuçları herkes tarfından merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle sınav ertelenmişti. MEB BİLSEM sonuçları bugün itibarı ile açıklandı. Merak edilenler haberimizde.

MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. Özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirmek için devlete bağlı olarak açılan özel okullardır.

MEB BİLSEM TAKVİMİ

BİLSEM sonuç sorgula! MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır? BİLSEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2020 BİLSEM!
MEB BİLSEM TAKVİMİ

BİLSEM ATAMA KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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