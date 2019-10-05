Bilmemek Filmi

Bilmemek Filmi

Bilmemek filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bilmemek filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.10.2019 14:54
Bilmemek Filmi

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Leyla Yılmaz'ın üstlendiği filmin başrollerinde Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü ve Çetin Sarıkartal yer alıyorlar.

Film ayrıca 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de yarışıyor.

Yönetmen: Leyla Yılmaz

Senaryo: Leyla Yılmaz

Oyuncular: Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü, Çetin Sarıkartal, Ulaşcan Kutlu, Berke Bük, Sanem Öge, Özgür Daniel Foster, Arın Kuşaksızoğlu

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Bilmemek

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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