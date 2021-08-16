Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi

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Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, olay yaratan itiraflarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce "Cinsel içerikli film izlemek özgürlük" demesi nedeniyle çok konuşulan Kalkavan, bu sefer de "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz" sorusuna "Denizde" yanıtını verdi.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla olay yaratan Binnur Kalkavan'dan yeni bir çıkış geldi. Daha önce "Cinsel içerikli film izlemeyi özgürlük olarak görüyorum ve izliyorum" sözleri nedeniyle çok konuşulan Kalkavan bu sefer de hayatında yaşadığı en ilginç cinsellik deneyimini söyledi.

YOUTUBE KANALINA KONUK OLDU

Athena'nın "Ses Etme" parçasının klibinden de tanınan drag queen Cake Mosque (Onur Gökhan Gökçek), Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube programına oyuncu Billur Kalkavan'ı konuk etti.

"ERKEK OLSAYDIM, BİR KADINLA YATARDIM"

Zaman zaman iddialı açıklamaları ve açık sözlülüğüyle dikkat çeken Billur Kalkavan sorulan sorulara açık açık yanıt verdi. Billur Kalkavan "Bir günlüğüne erkek olsanız ne yaparsınız?" sorusuna "Bir kadınla yatar ve ayakta tuvaletimi yapardım" yanıtını verdi.

Kalkavan ardından kendisine sorulan "Seks yaptığın en sıra dışı yer neresiydi?" sorusuna da açık açık yanıt verdi.

"DENİZİN İÇİNDE CİNSELLİK YAŞADIM"

Eski basketbolcu Buğra Bahadırlı ile 2009'da aşk yaşamaya başlayan Billur Kalkavan soruya "Denizin içi. Ben öyle alternatif yerlerden çok hoşlanmam. Benim için seks ortamının rahat olması lazım."

Billur Kalkavan seks oyuncakları kullanmadığını da söyledi. Kalkavan ayrıca gay pornosu sevdiğini de itiraf etti.