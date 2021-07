Billie Eilish - NDA sözleri! NDA Türkçe çeviri şarkı sözleri nedir? Billie Eilish - NDA İngilizce şarkı sözleri!

Billie Eilish'in yeni şarkısı NDA Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 13 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, NDA şarkı sözleri nelerdir? NDA şarkısının tüm sözleri nedir?

Billie Eilish - NDA sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Billie Eilish - NDA sözleri! NDA Türkçe çeviri şarkı sözleri nedir? Billie Eilish - NDA İngilizce şarkı sözleri! Şarkı sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

BİLLİE EİLİSH - NDA İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

[Verse 1]

Did you think I'd show up in a limousine? (No)

Had to save my money for security

Got a stalker walkin' up and down the street

Says he's Satan and he'd like to meet

I bought a secret house when I was seventeen (Ha)

Haven't had a party since I got the keys

Had a pretty boy over, but he couldn't stay

On his way out, made him sign an NDA, mm

Yeah, I made him sign an NDA

Once was good enough

'Cause I don't want him havin' shit to say, oh-oh

[Chorus]

You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no

I can crave you, but you don't need to know, oh-oh

[Verse 2]

Mm, mm-mm, mm

30 Under 30 for another year (Another year)

I can barely go outside, I think I hate it her? (I think I hate it here)

Mayb? I should think about a new career

Somewhere in Kaua'i where I can disappear

I've been havin' fun gettin' older now

Didn't change my number, made him shut his mouth (Shut his mouth, yeah)

At least I gave him somethin' he can cry about

I thought about my future, but I want it now, oh-oh

Want it now, mm-mm-mm

You can't give me up

[Chorus]

You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no

I can crave you, but you don't need to know, oh-oh

[Outro]

Did I take it too far?

Now I know what you are

You hit me so hard

I saw stars

Think I took it too far

When I sold you my heart

How'd it get so dark?

I saw stars

Stars

BİLLİE EİLİSH - NDA TÜRKÇE ÇEVİRİ ŞARKI SÖZLERİ

[Kısım 1]

Limuzinle geleceğimi mi sandın? (Hayır)

Güvenlik için paramı biriktirmek zorunda kaldım

Sokakta bir aşağı bir yukarı yürüyen bir sapık var

Şeytan olduğunu ve tanışmak istediğini söylüyor

On yedi yaşındayken gizli bir ev aldım (Ha)

Anahtarları aldığımdan beri parti vermedim

Güzel bir çocuğu vardı ama kalamazdı

Çıkarken, ona bir NDA imzalattı, mm

Evet, ona bir NDA imzalattım.

Bir zamanlar yeterince iyiydi

Çünkü onun bir bok söylemesini istemiyorum, oh-oh

[Nakarat]

Beni kurtaramadın, ama gitmeme izin veremezsin, oh, hayır

Seni arzulayabilirim, ama bilmene gerek yok, oh-oh

[Verse 2]

mm, mm-aa, mm

30 Bir yıl daha 30 yaş altı (Başka bir yıl)

Zar zor dışarı çıkabiliyorum, sanırım buradan nefret ediyorum (sanırım buradan nefret ediyorum)

Belki de yeni bir kariyer düşünmeliyim

Kaua'i'de kaybolabileceğim bir yer

Şimdi yaşlanırken eğleniyorum

Numaramı değiştirmedim, ağzını kapatmasını sağladı (Kapat çenesini, evet)

En azından ona ağlayabileceği bir şey verdim

Geleceğimi düşündüm, ama şimdi istiyorum, oh-oh

Şimdi istiyorum, mm-mm-mm

benden vazgeçemezsin

[Nakarat]

Beni kurtaramadın, ama gitmeme izin veremezsin, oh, hayır

Seni arzulayabilirim, ama bilmene gerek yok, oh-oh

[Çıkış]

Çok mu ileri götürdüm?

Şimdi senin ne olduğunu biliyorum

bana çok sert vurdun

yıldızları gördüm

Çok ileri gittiğimi düşün

Sana kalbimi sattığımda

Nasıl bu kadar karanlık oldu?

yıldızları gördüm

Yıldızlar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

9 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen NDA şarkısı kısa sürede 13 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni almıştır.