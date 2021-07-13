Billie Eilish - NDA sözleri! NDA Türkçe çeviri şarkı sözleri nedir? Billie Eilish - NDA İngilizce şarkı sözleri!
Billie Eilish'in yeni şarkısı NDA Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 13 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, NDA şarkı sözleri nelerdir? NDA şarkısının tüm sözleri nedir?
Billie Eilish - NDA sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Billie Eilish - NDA sözleri! NDA Türkçe çeviri şarkı sözleri nedir? Billie Eilish - NDA İngilizce şarkı sözleri! Şarkı sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz.
BİLLİE EİLİSH - NDA İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
[Verse 1]
Did you think I'd show up in a limousine? (No)
Had to save my money for security
Got a stalker walkin' up and down the street
Says he's Satan and he'd like to meet
I bought a secret house when I was seventeen (Ha)
Haven't had a party since I got the keys
Had a pretty boy over, but he couldn't stay
On his way out, made him sign an NDA, mm
Yeah, I made him sign an NDA
Once was good enough
'Cause I don't want him havin' shit to say, oh-oh
[Chorus]
You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no
I can crave you, but you don't need to know, oh-oh
[Verse 2]
Mm, mm-mm, mm
30 Under 30 for another year (Another year)
I can barely go outside, I think I hate it her? (I think I hate it here)
Mayb? I should think about a new career
Somewhere in Kaua'i where I can disappear
I've been havin' fun gettin' older now
Didn't change my number, made him shut his mouth (Shut his mouth, yeah)
At least I gave him somethin' he can cry about
I thought about my future, but I want it now, oh-oh
Want it now, mm-mm-mm
You can't give me up
[Chorus]
You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no
I can crave you, but you don't need to know, oh-oh
[Outro]
Did I take it too far?
Now I know what you are
You hit me so hard
I saw stars
Think I took it too far
When I sold you my heart
How'd it get so dark?
I saw stars
Stars
BİLLİE EİLİSH - NDA TÜRKÇE ÇEVİRİ ŞARKI SÖZLERİ
[Kısım 1]
Limuzinle geleceğimi mi sandın? (Hayır)
Güvenlik için paramı biriktirmek zorunda kaldım
Sokakta bir aşağı bir yukarı yürüyen bir sapık var
Şeytan olduğunu ve tanışmak istediğini söylüyor
On yedi yaşındayken gizli bir ev aldım (Ha)
Anahtarları aldığımdan beri parti vermedim
Güzel bir çocuğu vardı ama kalamazdı
Çıkarken, ona bir NDA imzalattı, mm
Evet, ona bir NDA imzalattım.
Bir zamanlar yeterince iyiydi
Çünkü onun bir bok söylemesini istemiyorum, oh-oh
[Nakarat]
Beni kurtaramadın, ama gitmeme izin veremezsin, oh, hayır
Seni arzulayabilirim, ama bilmene gerek yok, oh-oh
[Verse 2]
mm, mm-aa, mm
30 Bir yıl daha 30 yaş altı (Başka bir yıl)
Zar zor dışarı çıkabiliyorum, sanırım buradan nefret ediyorum (sanırım buradan nefret ediyorum)
Belki de yeni bir kariyer düşünmeliyim
Kaua'i'de kaybolabileceğim bir yer
Şimdi yaşlanırken eğleniyorum
Numaramı değiştirmedim, ağzını kapatmasını sağladı (Kapat çenesini, evet)
En azından ona ağlayabileceği bir şey verdim
Geleceğimi düşündüm, ama şimdi istiyorum, oh-oh
Şimdi istiyorum, mm-mm-mm
benden vazgeçemezsin
[Nakarat]
Beni kurtaramadın, ama gitmeme izin veremezsin, oh, hayır
Seni arzulayabilirim, ama bilmene gerek yok, oh-oh
[Çıkış]
Çok mu ileri götürdüm?
Şimdi senin ne olduğunu biliyorum
bana çok sert vurdun
yıldızları gördüm
Çok ileri gittiğimi düşün
Sana kalbimi sattığımda
Nasıl bu kadar karanlık oldu?
yıldızları gördüm
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ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
9 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen NDA şarkısı kısa sürede 13 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni almıştır.