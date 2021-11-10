BİLL GATES'İN YATI BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLEDİ - Haberler
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BİLL GATES'İN YATI BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİCROSOFT'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MİCROSOFT'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates 'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

BİLL GATES'İN YATI BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

BİLL GATES'İN YATI BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

BİLL GATES'İN YATI BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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